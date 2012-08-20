Дороги Киевщины завалены деревьями: водители вооружаются топорами

{1-} Гроза в Киевской области повалила на дороги множество деревьев.

Проезд по трассе у поселка Бышев стал невозможен, передает ТСН.

Сильный ветер с дождем перекрыл дорогу поваленными деревьями. Водителям пришлось выходить из машин и самостоятельно рубить деревья топором, чтобы расчистить проезд.

Сейчас автомобили проезжают, но вся дорога засыпана сломанным ветками.

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Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в четверг, 16 августа, около 11:00 затяжной ливень полностью затопил несколько улиц, ведущих к Центральному железнодорожному вокзалу с южной стороны.

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