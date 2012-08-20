В ПР предложили сделать английский региональным языком в Киеве

{1-} Инициативу о предоставлении английскому языку статуса регионального в Киеве готов поддержать депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВi.

«Я считаю, что это можно рассматривать в качестве эксперимента, и я лично поддержу эту инициативу. Потому что если мы желаем нашим детям предоставить преимущество в знании нескольких иностранных языков, мы должны это делать», - отметил Лукьянов, отвечая на вопрос, поддержит ли он такую инициативу.

Кроме того, депутат пообещал, что после прохождения в новый созыв парламента он будет бороться за поддержку украинского языка.

«Мы должны дать преференции украиноязычным изданиям, дополнительные льготы, дать возможность гражданам Украины, даже если они в меньшинстве, не говоря о том, что они в большинстве, доступа к СМИ», - подчеркнул он.

Отдельно регионал заявил, что чиновники всех рангов должны сдавать экзамен на знание как государственного, так и регионального языка.

«Я считаю, что чиновники любого ранга на всех государственных должностях должны сдавать экзамен на знание государственного языка и регионального, если он есть», - сказал он.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, после вступления в силу закона «О принципах государственной языковой политики», 13-20 августа русскому языку предоставили статус регионального областные советы Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской и Херсонской области, а также городские советы Измаила, Одессы, Севастополя и Харькова.

фото: tsn.ua

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