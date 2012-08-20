В России снова запретили украинский сыр

{1-}В России запретили к реализации несколько партий сыров от двух украинских производителей Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора.

"За восемь месяцев 2012 года для проведения исследований в лабораторию Росоптребнадзора поступило 360 образцов сыра производства пяти предприятий Украины. Полностью завершены исследования 331 образца продукции. Из них 320 партий допущены к реализации населению", - сказано в сообщении.

"По результатам лабораторных исследований на три партии сыра производства ЧП КФ "Прометей" филиал "Менский Сыр" и на 9 партий сыра производства ООО "ГАДЯЧСЫР" выданы экспертные заключения о несоответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Данная продукция не допущена к реализации населению", - подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время на лабораторном исследовании находятся 29 образцов производства четырех предприятий Украины.

Ранее Онищенко сказал "Интерфаксу", что Украина более чем наполовину сократила поставки сыра в Россию из-за претензий к качеству продукции со стороны санитарной службы РФ.

17 апреля в Москве Онищенко провел переговоры с министром экономического развития и торговли Украины Петром Порошенко, было решено снять эмбарго на поставки сыра с трех украинских предприятий.

После встречи с Порошенко Онищенко сказал журналистам, что украинский сыр вернется на рынок РФ, если у российской стороны не будет претензий.

Ранее «Главред» сообщал, что Роспотребнадзоре заявил: Украина не выполняет договоренности с Россией по «сырному спору», связанному с поставками сыра в РФ.

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