Сегодня суд должен решить судьбу Тимошенко по «газовому делу»

{1-} Во вторник, 21 августа, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел завершит слушания по рассмотрению кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по «газовому делу», по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы и, вероятнее всего, огласит решение.

Коллегия судей Высшего спецсуда на заседании 16 августа приступила к рассмотрению кассации и в течение дня практически завершила слушания – по процедуре суду осталось заслушать выступления прокуроров по сути кассации на приговор Тимошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Таким образом, во вторник после выступления представителей гособвинения коллегия судей удалится в совещательную комнату для принятия решения по кассации и, вероятнее всего, в этот же день огласит решение.

Тимошенко не присутствовала на слушаниях, так как находится на лечении в ЦКБ №5 Харькова. Шансы на то, что ее доставят на заседание во вторник, также минимальны.

Защита экс-премьера надеется, что 21 августа решение Высшего спецсуда будет оглашено и «откроет дорогу в Европейский суд по правам человека».

Адвокаты Тимошенко просят высшую судебную инстанцию признать незаконными решение Печерского районного и апелляционного судов, по которым экс-премьер признана виновной, отменить их и закрыть дело за отсутствием состава преступления.

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