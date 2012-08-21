Сегодня - год, как 25 украинцев попали в плен в Ливии

{1-} Во вторник, 21 августа, исполняется ровно год, как 25 граждан Украины попали в плен в ливийским повстанцам. Украинцы пережили долгие месяцы заточения, суд и жестокий приговор, двоих из наших соотечественников ливийцы отпустили в апреле этого года, остальные ждут апелляции на свои приговоры, сообщает «Сегодня».

Напомним, 60-летнего Александра Шадрова трибунал приговорил к пожизненному заключению, остальных - к 10 годам тюрьмы и исправительных работ. Их обвиняют в сотрудничестве с режимом бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, сами украинцы утверждают, что приехали работать в Ливию по приглашению одной из нефтедобывающих кампаний.

«Условия у наших пленников относительно сносные, питаются они теми же продуктами, что и батальон, в распоряжении которого они находятся, им оказывают помощь соотечественники, которые работают в Ливии», - сказал правозащитник Станислав Селиванов.

Родственники и друзья пленников говорят, что иногда у них получается поговорить с ними по телефону. «Некоторые выполняют какие-то перевозки, другие ремонтируют авто», - рассказали друзья одного из пленников.

В МИД говорят, что ведут переговоры, чтобы решить вопрос с возвращением украинцев, но компромисс пока не достигнут.

Ранее «Главред» сообщал, что повстанцы обвинили украинцев в том, что те были снайперами на службе у Муаммара Каддафи, позже обвинили в том, что они ремонтировали боевую технику правительственных войск.

фото: republic.com.ua

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