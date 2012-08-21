Националисты грозят штурмом СБУ: требуют свободы «васильковским террористам»

{1-} В четверг, 23 августа, в Киеве около ста националистов собираются штурмовать СБУ. Так при помощью акции протеста они потребуют освободить задержанных год назад так называемых «васильковских террористов» - Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза. Об этом со ссылкой на координатора протеста Николая Коханивского сообщает «Сегодня».

По данным СБУ, трое националистов (Бевз и Мосийчук — депутаты Васильковского горсовета) из праворадикальной организации «Патриот Украины» обвиняются в подготовке взрыва памятника Ленину в Борисполе и теракта на День независимости в Киеве в 2011-м с помощью бомбы, которую они хранили у себя в офисе в Василькове. Сейчас по делу допрашивают четвертого из 20 свидетелей, процесс завершится, очевидно, в конце этого либо в начале следующего года.

Как рассказал главный свидетель по делу Александр Крикунов, обвинение имеет под собой доказательства. «У всех них в квартирах нашли вещдоки, — говорит Крикунов. — Все трое ко мне обращались с просьбой организовать транспорт для перевозки бомбы и помочь материально. Они из радикальной организации, которая не скрывает своих лозунгов!»

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А вот адвокат одного из арестованных парней, Дмитрий Лошаков, говорит, что Крикунов якобы путается в показаниях: «Он обманывал — либо в первый раз, когда заявил, что мой подзащитный и его товарищи невиновны, либо во второй, говоря, что парни к нему обращались трижды за деньгами и транспортом». Также, по его словам, один из свидетелей был «секретным», давая показания в суде по рации.

Адвокаты и родные арестованных считают дело заказным. «Будучи депутатами, Сергей Бевз и Игорь Мосийчук боролись против игорных заведений в Василькове, мешая бизнесу определенных людей, которые как-то могут быть связаны с СБУ. Им просто подложили бомбу, — считает жена одного из арестантов Кристина Бевз. — А что касается показаний Крикунова, то против него тоже открыто уголовное дело и на него давят».

Ранее «Главред»- сообщал, что СБУ заявила о том, что 22 августа 2011 года она предотвратила теракт, который на День независимости готовила группа молодых радикалов. Были задержаны 4 человека, у которых изъяли взрывчатку и 100 листовок подрывного содержания. Позже один из свидетелей по делу «васильковских террористов» - Юрий Бойко заявил о давлении на него со стороны СБУ и отказался от своих показаний против обвиняемых.

фото: bilozerska.livejournal.com

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