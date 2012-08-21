Умер премьер-министр Эфиопии

{1-} В ночь на вторник, 21 августа, от инфекции скончался премьер-министр Эфиопии Мелес Зенауи. Это случилось в одном из иностранных госпиталей, передает эфиопское государственное телевидение.

В заявлении телеканала сообщается, что 57-летний премьер лечился за границей последние два месяца, сообщает РИА Новости.

Исполняющим обязанности главы правительства назначен заместитель Зенауи - Хайле Мариам Десалегн.

Состояние здоровья Зенауи, который является одним из наиболее влиятельных африканских лидеров, привлекло внимание СМИ после того, как он впервые с момента прихода к власти в 1991 году не появился на саммите Африканского союза, проходившем в Аддис-Абебе в середине июля.

СМИ сообщали, что Зенауи, у которого выявлен рак мозга, госпитализирован в Брюсселе и впал в кому после операции. Власти опровергли эти сообщения, заявив, что премьер лечится за рубежом и вскоре вернется на работу.

Ранее «Главред» сообщал, что 16 августа, в возрасте 76 лет скончался Патриарх Эфиопской православной церкви Абуна Павел.

фото: wikipedia.org

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