Третьяков рассказал, почему идет на выборы самовыдвиженцем

{1-} Оппозиционный депутат Александр Третьяков опроверг обвинения в том, что причиной его самовыдвижения по мажоритарному округу № 218 в Киеве, где представлены кандидаты от Объединенной оппозиции и «УДАРа», стала месть Яценюку и команде, не включившим его в избирательный список объединенной оппозиции.

«Не хочу, чтобы у кого-то зародились подобные подозрения, - заявил он в интервью «АиФ –Украина». – Решил идти сам потому, что меня разочаровала позиция политиков, которые договариваются про одно, публично заявляют другое, а делают третье. Буду помогать людям вне зависимости от их партийных предпочтений, тем более, что «мажоритарка» дает эту возможность».

Выбор округа, по словам Третьякова, был не случаен.

«Я - коренной киевлянин, «дитя асфальта», моя семья жила на Брест-Литовском проспекте (нынешний проспект Победы). Это мой родной город, и для меня важно представлять в парламенте именно его, а не искать на карте Украины места, где борьба на выборах может оказаться проще. В то же время, главной целью моего похода в парламент является реванш демократических сил», - подчеркнул народный депутат.

Новости по теме:

Третьякову не дали засудить судью Юрия Луценко

Власть больше всего боится повторения Майдана - Третьяков

Деньги на Евро-2012 провалились в яму киевских дорог-Третьяков