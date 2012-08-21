В центре Киева сторонники Тимошенко устраивают массовый митинг

{1-} Сторонники экс-премьера Украины Юлии Тимошенко собираются во вторник возле метро Крещатик (со стороны ул.Институтской) в Киеве, чтобы провести пешее шествие к Высшему специализированному суду по рассмотрению гражданских и уголовных дел, где будет принято решение по "газовому делу".

Возле здания ВАСУ после 7:00 появились посты ГАИ, а также бойцы внутренних войск МВД Украины. При этом посты расположены на расстоянии 15 метров друг от друга, передаёт Интерфакс – Украина.

Кроме того, на Шелковичной и Липской находятся автозаки, а также подразделения милиции.

При этом на углу Институтской и Липской наблюдается скопление сторонников Объединенной оппозиции. По предварительным данным, около 800 человек собралось поддержать Тимошенко у здания суда. Они держат партийную символику партии "Батькивщина", звучит патриотическая музыка.

Аналитика по теме: Год за решеткой: выйдет ли Тимошенко на свободу после выборов

Движение транспорта не затруднено, потасовок нет. На углу Институтской и Банковой стоит машина с динамиком, откуда разносятся украинские песни, в частности композиция Океан Ельзы, Вставай, мила моя, вставай.

Также стоит отметить, что улица Банковая открыта для пешеходов.

Как сообщал Главред ранее, 21 августа, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел завершит слушания по рассмотрению кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по «газовому делу», по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы и, вероятнее всего, огласит решение.

Коллегия судей Высшего спецсуда на заседании 16 августа приступила к рассмотрению кассации и в течение дня практически завершила слушания – по процедуре суду осталось заслушать выступления прокуроров по сути кассации на приговор Тимошенко.

Новости по теме:

Сегодня спецсуд снова рассмотрит кассацию Тимошенко

Высший спецсуд начал заседание по «газовому делу» в отсутствии Тимошенко

Прокуроры раскритиковали доводы защиты Тимошенко

Тимошенко попросила без неё рассмотреть кассацию «газовому делу»