В центре Киева сторонники Тимошенко устраивают массовый митинг

{1-} Сторонники экс-премьера Украины Юлии Тимошенко собираются во вторник возле метро Крещатик (со стороны ул.Институтской) в Киеве, чтобы провести пешее шествие к Высшему специализированному суду по рассмотрению гражданских и уголовных дел, где будет принято решение по "газовому делу".
Возле здания ВАСУ после 7:00 появились посты ГАИ, а также бойцы внутренних войск МВД Украины. При этом посты расположены на расстоянии 15 метров друг от друга, передаёт Интерфакс – Украина.
Кроме того, на Шелковичной и Липской находятся автозаки, а также подразделения милиции.
При этом на углу Институтской и Липской наблюдается скопление сторонников Объединенной оппозиции. По предварительным данным, около 800 человек собралось поддержать Тимошенко у здания суда. Они держат партийную символику партии "Батькивщина", звучит патриотическая музыка.
Аналитика по теме: Год за решеткой: выйдет ли Тимошенко на свободу после выборов
Движение транспорта не затруднено, потасовок нет. На углу Институтской и Банковой стоит машина с динамиком, откуда разносятся украинские песни, в частности композиция Океан Ельзы, Вставай, мила моя, вставай.
Также стоит отметить, что улица Банковая открыта для пешеходов.
Как сообщал Главред ранее, 21 августа, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел завершит слушания по рассмотрению кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по «газовому делу», по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы и, вероятнее всего, огласит решение.
Коллегия судей Высшего спецсуда на заседании 16 августа приступила к рассмотрению кассации и в течение дня практически завершила слушания – по процедуре суду осталось заслушать выступления прокуроров по сути кассации на приговор Тимошенко.
Новости по теме:
Сегодня спецсуд снова рассмотрит кассацию Тимошенко
Высший спецсуд начал заседание по «газовому делу» в отсутствии Тимошенко
Прокуроры раскритиковали доводы защиты Тимошенко
Тимошенко попросила без неё рассмотреть кассацию «газовому делу»