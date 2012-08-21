Хакеры повесили фото геев на сайте суда, котрый дал 2 года Pussy Riot

Неизвестные хакеры взломали сайт Хамовнического суда Москвы, который 17 августа вынес приговор по громкому делу о хулиганстве в Храме Христа Спасителя группы Pussy Riot, и разместили на нем фото геев.

«Сайт суда взломан. В настоящее время принимаются меры для устранения неполадок и работы ресурса в обычном режиме», - сказала пресс-секретарь суда Дарья Лях ИТАР-ТАСС.

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В списке разделов сайта была дана краткая характеристика деятельности суда: «Судейское сообщество: в свое время расстреляли бы»; «Акты полного зашквара»; «Судебная практика: хуже некуда»; «Судебное производство: ты одинок»; «Справочная информация: мы знаем о тебе все»; «Пресс-служба: что еще мы можем с*ть»; «Лгуны и обещалкины»; «Электронная приемная: мы все равно не поможем», сообщает РБК.



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Заходя на сайт суда, пользователи видели фразу «Извините, ребят, но мы тут все поехавшие». Кроме того, на главной странице сайта были размещены антиправительственные лозунги и «сведения о доходах сотрудников аппарата Хамовнического районного суда города Москвы за 2011 год».

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Ранее «Главред» сообщал, что 17 августа участницы группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были приговорены Хамовническим судом к 2 годам колонии общего режима за хулиганство в храме Христа Спасителя по мотивам религиозной ненависти и вражды.

фото: ridus.ru

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