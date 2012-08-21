Украина пока не будет отдавать России подозреваемого в покушении на Путина

{1-} Украина приостановила экстрадицию в Россию Адама Осмаева, которого в РФ подозревают в подготовке покушения на президента Владимира Путина и двух нападений на главу Чеченской республики Рамзана Кадырова, пишет Коммерсантъ.

Это связано с рекомендацией Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Решение об экстрадиции Осмаева в Россию было принято 14 августа - соответствующее постановление вынес апелляционный суд Одесской области, отклонив жалобу подозреваемого.

Осмаев уже был заочно арестован Лефортовским районным судом Москвы. Однако защита предполагаемого лидера ячейки группировки "Имарат Кавказ" обратилась в ЕСПЧ.

В жалобе, направленной в Европейский суд, адвокаты указали, что в России Осмаев может подвергнуться пыткам и нечеловеческому отношению.

ЕСПЧ запросил у Украины документы по этому делу, а на время их рассмотрения рекомендовал остановить экстрадицию.

"Экстрадиция уже была подготовлена, однако поскольку Украиной подписаны соответствующие международные конвенции, международное законодательство для нас является приоритетным и обязательным. Поэтому процедура была тут же приостановлена", - сообщил начальник отдела по связям со СМИ украинской Генпрокуратуры Юрий Бойченко.

24 июля Служба безопасности Украины объявила о завершении расследования уголовного дела.

Ранее Главред также сообщал, что 4 февраля в Одессе в ходе специальной операции были задержаны предполагаемые преступники, находившиеся в международном розыске. Эти лица подозреваются в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года. Во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана Пьянзин.

Генпрокуратура Украины направила уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по ст. 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), для расследования в следственный отдел УСБУ Одесской области. На месте пожара были найдены элементы самодельных взрывных устройств. Получивший при инциденте травмы Пьянзин был задержан и начал активно сотрудничать со следствием, сообщив, что лидером их группы был Осмаев (его задержали в Одессе в феврале).

27 февраля в СБУ подтвердили информацию о том, что российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов, задержанных в Одессе, которые готовили покушение на премьер-министра России В.Путина после президентских выборов в РФ.

Генеральная прокуратура Украины получила запрос от Генпрокуратуры РФ о выдаче А.Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на В.Путина. В марте 2011 года показания подозреваемых позволили возбудить в отношении задержанных дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической организации"), ст. 14, ст. 258 УК Украины ("подготовка теракта").

фото: dumskaya.net

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