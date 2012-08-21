Во взломе сайта Хамовнического суда признались хакеры Anonymous

{1-} Известная хакерская группа Anonymous взяла на себя ответственность за взлом сайта Хамовнического суда Москвы. Они организовали эту кибератаку в знак протеста против приговора участницам панк-группы Pussy Riot.

«Мы - американская Anonymus. Мы не забыть, ни простить. Беспорядки Свобода киска. Тирании не судьи», - цитирует сообщение с их сайта, оставив оригинальную орфографию BBC.

Читайте также: Турецкие хакеры взломали сайт ГАИ Киевской области

Киберхулиганы взломали сайт суда и разместили на нем песню Mrazish скандально известного болгарского поп-исполнителя AZIS, сообщает РБК.

Сверху на интернет-странице суда значилась фраза: «Хамовнический суд Артемия Лебедева. Долго. Дорого. О*но». Остается неизвестным, причем здесь известный интернет-дизайнер и блогер.

Кроме того на сайте Хамовнического суда был размещен призыв: «Свободу Pussy Riot!!!», продублированный пять раз.

Читайте также: Хакеры взломали сайт регионалов и разместили рекламу сапог и девочек (ФОТО)

Слева, в списке разделов сайта, давалась краткая характеристика деятельности суда: «Судейское сообщество: в свое время расстреляли бы»; «Акты полного зашквара»; «Судебная практика: хуже некуда»; «Судебное производство: ты одинок»; «Справочная информация: мы знаем о тебе все»; «Пресс-служба: что еще мы можем с*ть»; «Лгуны и обещалкины»; «Электронная приемная: мы все равно не поможем».

Перед тем как хакеры разместили видеоклип на странице, на интернет-портале значились следующие фразы: «Справедливый суд может быть только открытым» и «Пуськи живы».

фото, видео: ridus.ru, youtube.com

Аналитика по теме:

Приговор Pussy Riot: наказание за преступление или охота на ведьм?

Новости по теме:

Хакеры Anonymous пообещали сорвать инаугурацию Путина

Хакеры повесили фото геев на сайте суда, котрый дал 2 года Pussy Riot

Священник РПЦ снял с себя сан, протестуя против приговора Pussy Riot

В Москве православные «напали» на сторонника Pussy Riot

Pussy Riot дали 2 года тюрьмы

Хакеры взломали сайт МВД и выложили все данные оттуда в Интернете (ФОТО)