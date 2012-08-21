В Кременчуге из-за ложного минирования эвакуировали два вокзала

{1-} В Кременчуге Полтавской области неизвестный позвонил в милицию и предоставил ложную информацию о минировании автомобильного и железнодорожного вокзалов.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления милиции.

По их данным, вечером звонок о заминировании автовокзала поступил по телефону «102» от неизвестного мужчины, передаёт Интерфакс – Украина.

На автовокзал сразу же прибыли оперативные службы, которые эвакуировали людей. В течение часа специалисты вели поиски взрывных устройств, однако ничего подозрительного не обнаружили.

После автовокзала вчера также был ложно "заминирован" железнодорожный вокзал. Звонок о заминировании поступил в дежурную часть милиции в 20.00.

Как сообщили в линейном отделе милиции, на вокзал мгновенно прибыли все оперативные службы. Из здания вокзала было эвакуировано 134 человека. Здание вокзала и окружающую территорию исследовали кинолог с собакой, работники пиротехнической службы.

Взрывоопасных предметов не обнаружено. Задержки движения поездов во время оперативных работ не было.

Милиция ищет злоумышленника, который сделал ложный звонок.

Ранее «Главред» сообщал, что 13 июля, поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева. Оперативная группа спасателей выехала на для проверки это информации. территорию вокзала прибыла оперативная группа спасателей для проверки информации о его заминировании. Пассажиров эвакуировали из здания.

Также напомним, что за телефонный терроризм можно получить 6 лет тюрьмы.

фото: kolo.poltava.ua

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