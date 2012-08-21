Под Высшим спецсудом собралось 500 сторонников Тимошенко

Под зданием Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в Киеве собралось около 500 сторонников Юлии Тимошенко, которые требуют свободы для экс-премьера.

Они проследовали от метро «Крещатик» по улицам Институтской и Липской, находящемуся на улице Пилипа Орлика, сообщает «Интерфакс-Украина».

По ходу следования участников акции сопровождали сотрудники милиции, в частности, по улице Липской здание центрального офиса Партии регионов оцепили сотрудники милиции и стояли там до тех пор, пока все митингующие не пройдут мимо него.

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Сторонники Тимошенко держат флаги объединенной оппозиции. Они одеты в белые жилеты с надписью «Батькивщина» и изображением сердца, а также надписью «Юле – волю».

Поскольку Высший спецсуд расположен в нескольких корпусах, один из которых находится в глубине квартала, то часть митингующих продвинулась именно к этому зданию.

Сторонники экс-премьера скандируют «Юле – волю!», «Банду – геть!», а также активисты акции выкрикивают в мегафон слова в поддержку Тимошенко, звучат народные песни.

Кроме того, они принесли репродукции картины «Сдирание кожи с продажного судьи» (1499г., Герард Давид), которую народные депутаты пытались повестить в зале суда 16 августа

У здания суда собираются народные депутаты. В частности, лидер партии «Фронт змин» Арсений Яценюк заявил, что Высший спецсуд - это не последняя инстанция, и после рассмотрения кассации последует обращение в Европейский суд по правам человека.

Ранее «Главред» сообщал, что Высший специализированный суд во вторник, 21 августа, завершит слушания по рассмотрению кассации защиты Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по «газовому делу», по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы и, вероятнее всего, огласит решение.

фото: byut.com.ua

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