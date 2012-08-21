Флаги Партии регионов вешают на госучреждениях вместо государственных - СМИ

Провластные политические силы используют на зданиях государственных учреждений и организаций символику Партии регионов вместо или рядом с государственной.

Об этом сообщают активисты гражданского движения "Спильна Справа", пишет Тиждень.

Так в городе Дворична, Харьковской области на здании "Укрпочта" вместо государственного флага вывешен флаг Партии регионов.

Аналогичные случаи зафиксированы в Крыму, где на флагштоках перед зданием местного правительства были вывешены рядом с государственными также флаги Партии регионов.

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В Одесской области партийные флаги "регионалов" также были вывешены на зданиях Крижановского и Шомпольского сельсоветов и Красносельского дома культуры рядом с государственным флагом.

Напомним, ст.74 закона о выборах народных депутатов запрещает кандидатам использовать для проведения предвыборной агитации служебный транспорт, связь, оборудование, помещения, другие коммунальные объекты и ресурсы по месту работы, служебное или производственные совещания или собрания коллектива.

Ранее Главред также сообщал, что МВД обнародовало информацию о первых нарушениях, допущенных во время избирательной гонки, стартовавшей 30 июля. Из полученных данных следует, что за первую неделю зафиксировано четыре правонарушения.

К нарушениям отнесены антиреклама и фальшивые листовки.

Фото: spilnasprava.com

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