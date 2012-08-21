В суде по делу Тимошенко нардепы поссорились с прокуратурой, объявлен перерыв

{1-} Председательствующий на рассмотрении кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по «газовому делу» Станислав Мищенко объявил 30-минутный перерыв заседании, чтобы присутствующие в зале депутаты «поговорили и успокоились».

В начале заседания в ходе выступления прокурора Оксаны Дрогобицкой защитники Тимошенко перебивали гособвинителя, высказывали свои протесты, мотивируя это тем, что прокурор говорит не по сути приговоров и поданной апелляции , сообщает «Интерфакс-Украина».

Затем в словесную перепалку защиты и суда вмешался нардеп Юрий Кармазин. Судья сделал ему замечание, поскольку он вообще не является участником процесса, и предупредил: «Господин Кармазин, если вам надо поговорить, я объявлю перерыв, чтобы вы выговорились и успокоились».

Однако депутат после этого замечания не унялся, продолжая настаивать на том, что в суде не предусмотрено давать политическую оценку, и это выходит за рамки кассации, после чего судья не выдержал и объявил перерыв.

Ранее «Главред» сообщал, что Высший специализированный суд во вторник, 21 августа, завершит слушания по рассмотрению кассации защиты Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по «газовому делу», по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы и, вероятнее всего, огласит решение.

иллюстрация: byut.com.ua

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