У Януковича считают, что украинцев не интересует язык

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Советник президента Анна Герман считает, что на принятие и подписание закона "Об основах государственной языковой политики" остро отреагировала лишь украинская элита в отличие от большинства украинского общества.

Об этом она заявила в интервью " 5-му каналу", передает УНИАН.

"Я не делала бы из этого большой проблемы. Мы видим, что общество очень холодно отреагировало на это - элита отреагировала. Украинская элита очень остро приняла подписание этого закона, но общество массово не вышло и это реалии", - сказала Герман.

"Значит для людей другие ценности важнее, значит объединять Украину мы будем на других ценностях", - добавила она.

"Возможно - это будут новые рабочие места, возможно - это будет перспектива для детей, социальная защита. Возможно, эти ценности теперь для людей важнее, так как мы с вами должны быть реалистами - не вышли люди протестовать", - сказала Герман.

Как известно, сама Герман не высказывалась против этого закона.

Ранее Главред также сообщал, что советник Президента Анна Герман считает необходимым увеличение в 2-3 раза барьера, необходимого для придания языку статуса регионального, что предусмотрено в законе «Об основах государственной языковой политики», вступившем в силу 10 августа.

«Нужно все-таки поднимать (барьер – Ред.). 20-30%. И это те изменения в закон, о которых мы говорили на встрече с Президентом (встреча Януковича с интеллигенцией, которая прошла 7 августа – Ред.)», - сказала Герман.

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