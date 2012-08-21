В суд по Тимошенко потребовали привести Путина

{1-} Во время заседания Высшего специализированного суда, который рассматривает кассацию экс-премьера Юлии Тимошенко на «газовый приговор», присутствующие в зале суда нардепы потребовали доставить на судебное заседание президента России Владимира Путина, сообщает присутствующие в зале суда нардепы потребовали доставить на судебное заседание президента России Владимира Путина, сообщает «Сегодня».

Однако председательствующий судья Станислав Мищенко оставил требования народных избранников без внимания. Кроме того, он заявил о наличии умысла в действиях Тимошенко во время заключения газовых договоров с Россией.

Ранее «Главред» сообщал, что в ходе судебного слушанья защитник экс-премьера Сергей Власенко вступил в словесную в перепалку с прокурорами, на что судья пригрозил объявить перерыв. После этого к словесной перепалке подключился нардеп Юрий Кармазин.

Судья Мищенко отреагировал на высказывания оппозиционного депутата заявлением, что если Кармазин хочет выговориться, то в суде будет объявлен перерыв. Данное заявление судьи успокоило и адвоката и депутата, однако перерыв в судебном заседании все равно был объявлен.

Фото: uralinform.ru

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