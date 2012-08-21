Ходорковскому грозит еще 20 лет тюрьмы – российские СМИ

{1-} Против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского готовится третий процесс, который грозит ему 20-летним заключением. Поэтому опальному олигарху вряд ли ли светит снижение срока, как и его коллеге Платону Лебедеву.

Об этом эксперты рассказали российской «Независимой газете».

Они сделали такие выводы, наблюдая за процессами в отношении других представителей нефтяной компании. Особенно их настораживает дело адвоката Ивана Колесникова, обвиняемого в мошенничестве. Оно рассматривается заочно: в декабре 2004 года Колесников был объявлен в международный розыск, весной 2005 года его обнаружили на Кипре, а 31 ноября 2006-го Россия получила отказ от окружного суда города Ларнака в его выдаче.

Обвинительное заключение Генпрокуратуры РФ по делу Колесникова содержит такой пассаж: «Таким образом, члены организованной группы планировали завладеть правом на стратегическое и оперативное управление компанией «Енисейнефтегаз» и его дочерними предприятиями».

Формулировка с «организованной группой» позволяет привлечь к процессу практически любого бывшего сотрудника не существующего ныне ЮКОСа и будет весьма кстати, если власти собираются оставить Ходорковского в тюрьме еще лет на десять или даже больше.

Дело в том, что по статьям о хищении и отмывании денег Ходорковскому уже нельзя увеличить срок заключения, но в УК РФ есть статья о создании организованной преступной группы, наказывающая 20 годами. Такую «многоходовку» власти вполне могут разыграть, признал информированный источник издания в Госдуме.

Суд над Иваном Колесниковым - это «подготовка процессов по более высокопоставленным сотрудникам компании», уверен глава пресс-центра Ходорковского - Максим Дбар. Он объяснил «схему»: сначала выносится обвинительный приговор при минимуме внимания прессы и участия адвокатов, а потом его пытаются использовать его как доказательство на следующих процессах, заявляя: мол, «как было ранее установлено судом...»

Такую точку зрения разделяет и адвокат Ходорковского - Вадим Клювгант. «Возможно, идет разведка боем: на такого рода фигурантах оттачиваются формулировки обвинения, которые затем предъявят в случае необходимости более известным деятелям ЮКОСа», - сказал он. Адвокат не исключает, что сейчас ситуация с Ходорковским «держится на разогреве - на случай, если будет востребован сюжет с новым делом против него».

Ранее «Главред» сообщал, что 5 марта президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность обвинительных приговоров в отношении 32 человек, в том числе в отношении Ходорковского и Лебедева.

Также напомним, что Ходорковский и Лебедев отказались просить о помиловании, поскольку не считают себя виновными в хищении нефти и отмывании денег.

фото: dw-world.de

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