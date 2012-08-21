В Николаеве подрались сторонники и противники русского языка

21 августа в Николаеве на очередной сессии городского совета будет рассмотрен вопрос о предоставлении русскому языку статуса регионального, в соответствии с законом "Об основах государственной языковой политики".

По этому поводу под зданием горисполкома собрались сторонники этого закона с "Русского блока" и противники - активисты партий «Батькивщина», «Свобода», а позже к ним присоединились представители Украинской народной партии. Между участникам акции произошла небольшая драка спровоцированная дымовой шашкой выброшенной одним из участников пикета, передают Новости-N.

Во время этих протестов участники также выкрикивали различные свои лозунги. Пикеты сих пор продолжаются.

Вследствие произошедшей драки милицией задержаны два человека.

Как ранее писал Главред, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

11 июля депутаты Херсонского облсовета приняли подавляющим большинством (63 депутатских голоса из 67 зарегистрировавшихся в зале) обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложение подписать закон о государственной языковой политике.

8 августа закон был подписан Президентом.

Фото: novosti-n.mk.ua

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