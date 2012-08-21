Украинских детей освободили из «ловушки» на границе Македонии и Болгарии

{1-} Министерство иностранных дел добилось выдачи виз украинским детям, которые застряли на границе Македонии и Болгарии из-за неправильно оформленных виз.

Об этом сообщил спикер МИД Александр Дикусаров, передаёт Украинская правда

"В понедельник после вмешательства МИД группу детей пропустили на территорию Болгарии. Коллективу были выданы бесплатные визы", - рассказал он.

"В сопровождении украинского консула они продолжили движение в сторону Румынии, а в 5:30 они пересекли Болгарско-Румынскую границу и в сопровождении украинского консула в Румынии двигаются к границе с Украиной", - рассказал Дикусаров.

По его словам, через несколько часов творческий коллектив в составе 24 чяеловек, из которых 11 - это дети, доберется до Украины.

Тридцать украинских детей-участников фольклорных коллективов с 19 августа держат на границе Македонии и Болгарии.

Из-за неправильно оформленных виз дети не могли вернуться домой

Ранее «Главред» сообщал, что в Польше разразился скандал, вызванный тем, что 14 украинским детям пришлось ночевать прямо на полу в зале ожидания аэропорта, сутки ожидая самолет польской авиакомпании LOT. Это инцидент произошел с львовскими школьниками, которые возвращались после двухнедельной учебной поездки из Канады.

фото: greecetoday.ru

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