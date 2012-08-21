Украинских детей освободили из «ловушки» на границе Македонии и Болгарии

{1-} Министерство иностранных дел добилось выдачи виз украинским детям, которые застряли на границе Македонии и Болгарии из-за неправильно оформленных виз.
Об этом сообщил спикер МИД Александр Дикусаров, передаёт Украинская правда
"В понедельник после вмешательства МИД группу детей пропустили на территорию Болгарии. Коллективу были выданы бесплатные визы", - рассказал он.
"В сопровождении украинского консула они продолжили движение в сторону Румынии, а в 5:30 они пересекли Болгарско-Румынскую границу и в сопровождении украинского консула в Румынии двигаются к границе с Украиной", - рассказал Дикусаров.
По его словам, через несколько часов творческий коллектив в составе 24 чяеловек, из которых 11 - это дети, доберется до Украины.
Тридцать украинских детей-участников фольклорных коллективов с 19 августа держат на границе Македонии и Болгарии.
Из-за неправильно оформленных виз дети не могли вернуться домой
Ранее «Главред» сообщал, что в Польше разразился скандал, вызванный тем, что 14 украинским детям пришлось ночевать прямо на полу в зале ожидания аэропорта, сутки ожидая самолет польской авиакомпании LOT. Это инцидент произошел с львовскими школьниками, которые возвращались после двухнедельной учебной поездки из Канады.
фото: greecetoday.ru
Новости по теме:
Украинские дети спали на полу по вине польских пограничников
Скандал в Польше: украинские дети сутки ждали самолет и спали на полу
На македонско-болгарской границе застряли 30 детей из Украины