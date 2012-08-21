Русский язык стал региональным в Николаеве

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Русский язык получил статус регионального в Николаеве. Соответствующее решение принял на сессии 21 августа Николаевский городской совет.
За принятие решение проголосовали 60 депутатов, против — 4, воздержались — 4, остальные не голосовали, передают Новости-N.
Напомним, что с утра Николаевский горисполком пикетировали многочисленные группы сторонников и противников принятия этого решения.
Как ранее писал Главред, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.
11 июля депутаты Херсонского облсовета приняли подавляющим большинством (63 депутатских голоса из 67 зарегистрировавшихся в зале) обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу с предложение подписать закон о государственной языковой политике.
8 августа закон был подписан Президентом.
Фото: novosti-n.mk.ua
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