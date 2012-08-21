Тимошенко в очередной раз обвинили в превышении полномочий

{1-} Во время заседания Высшего специализированного суда, который рассматривает кассацию экс-премьера Юлии Тимошенко на газовый приговор, прокурор Оксана Дрогобычская заявила, что Тимошенко единолично утверждала и предоставила председателю «Нафтогаза Украины» Олегу Дубине директивы на переговоры с российским «Газпромом», таким образом превысив полномочия главы правительства.

Тимошенко «преднамеренно совершила действия, которые выходят за пределы полномочий премьер-министра», - заявила прокурор. По ее словам, действия Тимошенко привели к тому, что убытки компании «Нафтогаза» в 2009 году превысили 1 млрд. 500 млн. гривен, сообщает BBC.

Дрогобычская при этом ссылается на допросы свидетелей – экс- президента Виктора Ющенко, экс-главы «Нафтогаза» Олега Дубины и других правительственных чиновников.

Защитники и сторонники Тимошенко уже не перебивают прокурора. Только адвокат Николай Сирый почти все вступление Оксаны Дрогобычской демонстративно стоял напротив нее.

Ранее «Главред» сообщал, что 11 октября судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев вынес приговор Тимошенко - 7 лет. Кроме того она лишена права занимать должности во власти на срок в 3 года. Кроме того, Тимошенко должна возместить ущерб НАК «Нафтогаз» в 1,516 млрд грн. Иск "Нафтогаза" о возмещении ущерба "подлежит удовлетрению в полном объему".

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