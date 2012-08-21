Сашу Попову готовят к операции

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Александре Поповой, пострадавшей от жестокого избиения в николаевском парке, в ближайшее время сделают операцию на челюсти. Об этом сообщила Ирина Цветухина, тетя пострадавшей.

Сейчас Саша проходит курс реабилитации в санатории "Ингул", где ею занимаются психотерапевты, реабилитологи и массажисты. После того, как девушку прооперируют, с ней будет заниматься логопед, чтобы восстановить речь, сообщает 0512.com.ua.

Попова потихоньку начинает возвращаться к здоровому образу жизни. По словам Цветухиной, девочка самостоятельно сидит, ест и учиться ходить. Правда память пока у нее не фиксируется. Поэтому тетя девушки опровергла слухи о том, что Попова все вспомнила.

Она рассказала, что во время прогулки в Чернобыльском парке, в котором произошло несчастье с Сашей, девушка никак не отреагировала и не узнала это место. Поэтому о возвращении памяти и полное выздоровление пока говорить рано.

Вместе с тем Попова узнает своих родных, близких и подруг и очень радуется, когда ее посещают. Еще девушке нравится проходить водные процедуры в бассейне.

"Бедный ребенок. У нее весь день расписан с утра и поминутно. Ей и отдыхать особо нет времени. Постоянно процедуры. Но Саша очень старается", - зазнчила Цветухина.

Также Александра очень любит играть с мячиком, рисовать и играть в логические игры. "Родственники обидчика Саши никакой помощи не предлагают. Сам Косинов не чувствует за собой вины. Да и не надо нам от них ничего. Бог все видит", - прошептала Ирина.

Напомним, 17 июля, Сашу Попову, которая полгода находилась на лечении в Николаевской больнице скорой помощи, выписали и перевезли в санаторий.



Мужчине, избившему Саши грозит до 15 лет заключения или пожизненный срок. Подсудимый Александр Косинов частично признает свою вину и говорит, что не хотел убивать девушку.

фото: 0512.com.ua

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