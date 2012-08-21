Решение по кассации Тимошенко огласят в сентябре - Власенко

{1-} Защитник экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко прогнозирует, что Высший спецсуд огласит решение по кассации защиты Тимошенко за приговор по «газовому делу» только в начале сентября.

«100% это будет после 28 августа. Я бы прогнозировал где-то ориентировочно 10-13 сентября», - сказал Власенко журналистам во вторник, сообщает «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что делает такие прогнозы в связи с тем, что 28 августа Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ должен) рассмотреть жалобу Тимошенко. По убеждению защитника, то, что суд не сообщил, когда именно будет оглашено решение «свидетельствует о том, что власть собирается манипулировать датой решения».

Власенко, сославшись в том числе и на свой опыт, особо отметил, что судьи кассационной инстанции никогда не удаляются в совещательную комнату, не сообщив о дате и времени оглашения решения «хотя бы приблизительно».

В данном случае, по его словам, суду необходимо как минимум проинформировать участников процесса о времени оглашения решения. При этом, если это будет сделано почтой, на это также потребуется несколько дней.

Комментируя выступление государственного обвинителя Оксаны Дрогобицкой, Власенко высказал мнение о том, что «прокурор готова была рассказывать о все, что угодно», однако при этом не ссылаться на юридические нормы. «Мы сегодня услышали 2-часовой политический спич от прокурора», - отметил он.

Власенко также проиронизировал над оговоркой Дрогобицкой, в которой та назвала Тимошенко президентом, и добавил, что в этой части он согласен с гособвинением.

Ранее «Главред» сообщал, что 11 октября судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев вынес приговор Тимошенко - 7 лет.

Кроме того она лишена права занимать должности во власти на срок в 3 года. Кроме того, Тимошенко должна возместить ущерб НАК «Нафтогаз» в 1,516 млрд грн. Иск «Нафтогаза» о возмещении ущерба «подлежит удовлетрению в полном объему».

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