ЦИК назвала номера партий в бюллетене на выборах в Раду

{1-} Центральная избирательная комиссия Украины определила порядок размещения политических партий в бюллетене по выборам в Верховную Раду в многомандатном общегосударственном округе.
ЦИК на заседании во вторник провел жеребьевку по определению порядка размещения партий в бюллетене для голосования в многомандатном избирательном округе. Всего в бюллетень будут включены 22 партии, чьи списки зарегистрированы ЦИКом, передаёт Интерфакс – Украина.
Согласно результатам жеребьевки, названия партий в бюллетене будут размещены в следующем порядке:
№1 - партия Украинская платформа "Собор",
№2 - Социалистическая партия Украины,
№3 - Коммунистическая партия Украины,
№4 - политическое объединение "Родное отечество"
№5 - партия "Русский блок" ,
№6 - партия Натальи Королевской "Украина - Вперед,",
№7 - ВО "Громада",
№8 - партия "Украинская национальная ассамблея",
№9 - Либеральная партия Украины,
№10 - партия "Новая политика" ,
№11 - ВО "Свобода",
№12 - Украинская партия "Зеленая планета",
№13 - Партия пенсионеров Украины,
№14 - партия "Наша Украина" ,
№15 - партия "Зеленые" ,
№16 - Партия зеленых Украины,
№17 - партия "УДАР Виталия Кличко",
№18 - партия "Украина будущего",
№19 - ВО "Батькивщина",
№20 - Партия регионов,
№21 - партия "Народно-трудовой союз Украины",
№22 - Радикальная партия Олега Ляшко.
Как сообщал «Главред» ранее, 18 августа ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины.
Всего были зарегистрированы 5771 кандидат и 89 партий.
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