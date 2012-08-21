ЦИК назвала номера партий в бюллетене на выборах в Раду

{1-} Центральная избирательная комиссия Украины определила порядок размещения политических партий в бюллетене по выборам в Верховную Раду в многомандатном общегосударственном округе.

ЦИК на заседании во вторник провел жеребьевку по определению порядка размещения партий в бюллетене для голосования в многомандатном избирательном округе. Всего в бюллетень будут включены 22 партии, чьи списки зарегистрированы ЦИКом, передаёт Интерфакс – Украина.

Согласно результатам жеребьевки, названия партий в бюллетене будут размещены в следующем порядке:

№1 - партия Украинская платформа "Собор",

№2 - Социалистическая партия Украины,

№3 - Коммунистическая партия Украины,

№4 - политическое объединение "Родное отечество"

№5 - партия "Русский блок" ,

№6 - партия Натальи Королевской "Украина - Вперед,",

№7 - ВО "Громада",

№8 - партия "Украинская национальная ассамблея",

№9 - Либеральная партия Украины,

№10 - партия "Новая политика" ,

№11 - ВО "Свобода",

№12 - Украинская партия "Зеленая планета",

№13 - Партия пенсионеров Украины,

№14 - партия "Наша Украина" ,

№15 - партия "Зеленые" ,

№16 - Партия зеленых Украины,

№17 - партия "УДАР Виталия Кличко",

№18 - партия "Украина будущего",

№19 - ВО "Батькивщина",

№20 - Партия регионов,

№21 - партия "Народно-трудовой союз Украины",

№22 - Радикальная партия Олега Ляшко.

Как сообщал «Главред» ранее, 18 августа ЦИК завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины.

Всего были зарегистрированы 5771 кандидат и 89 партий.

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