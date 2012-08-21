На Сумщине в ДТП погибли четыре человека

В понедельник, 20 августа, утром в Сумской области произошло ДТП. Микроавтобус врезался в фуру с прицепом, из-за чего погибли четыре человека.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба ГАИ.

Трагедия случилась 5.00 на 238 м км автодороги Кипти – Глухов – Бачевск, когда водитель Mercedes-Benz Sprinter, при объезде колонны грузовиков, врезался в фуру Scania R420LA с прицепом, которая остановилась в правой полосе движения у подъезда к ПП «Бачевск».

В результате ДТП четверо пассажиров «Мерседеса» погибли на месте происшествия, а еще один пассажир получил телесные повреждения.

Ранее «Главред» сообщал, что 16 августа, в Полтавской области на автодороге Киев – Харьков произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком. Один человек погиб, еще 13 госпитализированы.

фото: пресс-служба ГАИ

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