Тимошенко выйдет на свободу только при новой власти – Турчинов

{1-} Выполнить решение Европейского суда по правам человека и освободить экс-премьера Украины Юлию Тимошенко из тюрьмы можно будет только получив власть в стране.

Об этом заявил первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр Турчинов на пороге здания Высшего спецсуда, передаёт Интерфакс – Украина.

"Мы, безусловно, уверены в том, что объективно дело будет рассмотрено в Европе. В то же время политзаключенные не будут освобождены даже по решению Европейского суда, пока эта банда руководит страной", - сказал руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции.

"Поэтому освободить узников, освободить Тимошенко, освободить Украину можно только победив на этих выборах", - сказал Турчинов.

Он выразил мнение о том, что судьи Высшего спецсуда действуют по указанию, и решение по сегодняшним слушаниям может быть вынесено не во вторник, а осенью.

Первый номер списке объединенной оппозиции, лидер партии "Фронт змин" Арсений Яценюк поддержал своего коллегу в том, что решение ЕСПЧ может быть выполнено только с приходом к власти оппозиции.

"Конечно же, в этом так называемом украинском суде правды не добьешься. Мы можем добиться правды только в Европе. Но и этого мало. Даже для того, чтобы выполнить решение ЕСПЧ, нужно иметь власть", - сказал он.

Яценюк призвал сторонников сделать все для победы оппозиции на новых выборах.

Постепенно количество митингующих в поддержку Тимошенко возле здания суда уменьшается по сравнению с числом участников акции, пришедших утром.

Как сообщал Главред ранее, 21 августа, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел завершит слушания по рассмотрению кассации защиты экс-премьера Юлии Тимошенко на приговоры Печерского районного и апелляционного судов Киева по «газовому делу», по которым экс-премьер признана виновной и осуждена к 7 годам лишения свободы и, вероятнее всего, огласит решение.

Коллегия судей Высшего спецсуда на заседании 16 августа приступила к рассмотрению кассации и в течение дня практически завершила слушания – по процедуре суду осталось заслушать выступления прокуроров по сути кассации на приговор Тимошенко.

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