В Донецке уже хотят закрывать украинские классы

{1-} В Донецке хотят закрыть единственный 10-ый класс украинской гимназии "Гармония". За две недели до начала нового учебного года начальник отдела образования Ленинского района Донецка Распорська направила в гимназии письмо ультимативного содержания, пишет "Газета по-украински".

"С целью формирования школьной сети на 2012-2013 н. Г., согласно рекомендациям районного отдела образования, напоминаем Вам, что наполняемость учащихся в 10-х классах должно быть не менее 25 человек. В случае не набирания такого количества учащихся к 25.08. 2012 классы не открываться ", - говорится в письме.

На сегодня в каждой параллели гимназии "Гармония" по 2 класса, и только 10-ый класс один. На 21 августа он имеет 16 учеников.

Отцы и дети шокированы известием, что им придется в срочном порядке искать варианты продолжить образование где-то за пределами "Гармонии".

Украинский 10-ый класс в УВК "Гармония" на сегодня единственный на весь Ленинский район Донецка.

"Закон" О среднем образовании "говорит, что достаточно и 5 учеников для того, чтобы существовал класс. Что же касается их же собственных рекомендаций, на которые ссылается Распорська, то с учетом нового статуса русского языка донецкие "педагоги" могут рекомендовать ликвидировать все украинские школы в Донецке и все классы", - считает донецкая правозащитница Мария Олийнык.

По ее словам, ни Конституции, ни Закону "О среднем образовании" распоряжение Ленинского отдела образования никак не соотносится.

По ее информации, в последние дни аналогичные письма угрожающего содержания были разосланы и в другие учебные заведения Донецка.

"У нас в прошлом году было в классе 27 учеников, а где-то в мае нам сообщили, что после 9-го должно остаться не менее 20 учеников, а иначе класс будет считаться не наполненным. Но часть детей пошла в техникумы, кто-то - в училища, поэтому в 10-ый класс подали заявления только 16 детей", - говорит Наталья Извекова из родительского комитета.

Таким образом, 16 десятиклассников "украинцев", которые остались, просто не смогут продолжить обучение на украинском языке, не меняя место жительства.

По информации издания, "Гармония" имеет высокий процент поступления в вузы, дает образование с уклоном на языки. Кроме украинского, здесь углубленно изучают английский и немецкий.

Ранее Главред также сообщал, что подавляющее большинство школьных учебников этого года Министерство образования, науки, молодежи и спорта выпускает на русском языке. Эксперты говорят, что это искусственное расширение границ его функционирования.

Украинцы в подавляющем большинстве предпочитают обучать детей на украинском языке. Инициативой власти большинство опрошенных киевлян возмущены. Однако похожая ситуация и в городах юга и востока Украины, которые власть называет русскоязычными/

фото: poltava.pl

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