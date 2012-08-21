Адвокат рассказал, что было на видео допроса насильников Оксаны Макар

{1-} В перерыве заседания Центрального райсуда Николаева, рассматривающего дело об изнасиловании и смерти Оксаны Макар, который в закрытом режиме просматривает видеозаписи допросов подсудимых, адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк заявил, что нового там ничего нет.

« Мы еще не досмотрели видео допроса Артема Погосяна. При том, что все протоколы есть. Мы просто смотрим как давались показания. Ничего нового там нет», - заявил адвокат изданию Подробности.mk.

«Мы не будем комментировать до тех пор, пока не посмотрим все видеоматериалы. Потому что там один говорит одно, другой - другое. После этого мы будем сопоставлять», - говорит Василюк.

В свою очередь адвокат подсудимого Евгения Краснощека отказалась давать прессе свои комментарии.

Любопытно, что сам Краснощек предложил открыто рассматривать имеющиеся у суда вещественные доказательства.

«Можно и открыто, хай люди посмотрят», - предложил Краснощек, вскочив со скамьи подсудимых, сообщает сайт «Преступности.нет».

Представители государственного обвинения объявили, что сегодня попытаются просмотреть все видеоматериалы допросов. В таком случае, в четверг, 23 августа, возможно, остальные видеозаписи — воспроизведение сотрудниками милиции - покажут в открытом режиме.

фото: podrobnosti.mk.ua

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