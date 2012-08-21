В Швейцарии на церкви повесили баннер F*ck Putin

На башне одной из трех самых главных церквей швейцарского Цюриха – Гроссмюнстер – был развернут баннер в поддержку осужденных в России участниц панк-группы Pussy Riot.

На 10-метровом баннере крупным буквами написано «Free Pussy Riot», а чуть пониже – нецензурное высказывание в адрес российского президента Владимира Путина («Fuck Putin Now»), сообщает Tages Anzeiger.

Сторонники Pussy Riot вывесили плакат с балкона церкви на высоте около 50 метров, потому его было хорошо видно со всей округи.

Всего в акции приняли участие около 10 юношей и девушек, которые надели маски и начали выкрикивать требования освободить Pussy Riot и ругать Путина. Один из участников «вооружился» электрогитарой.

Работники церкви вызывали полицию, и стражи порядка попросили сторонников панк-группы спуститься со словами: «Все, вы закончили свою пиар-акцию, пожалуйста, снимите маски».

Акция продолжалась чуть менее часа. В полиции заявили, что не будут применять к активистам никаких санкций, объявив инцидент исчерпанным после того, как те свернули плакат и спустились с балкона церкви.

Ранее «Главред» сообщал, что три участницы Pussy Riot в Москве приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима за акцию в храме Христа Спасителя. В ходе своей акции девушки в разноцветных платьях и балаклавах вылезли на амвон храма и исполнили песню «Богородица, Путина прогони».

фото: tagesanzeiger.ch

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