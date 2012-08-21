Луценко рассказал, как он ошибся с Ющенко и Тимошенко

{1-} Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что его самой большой ошибкой было то, что после второго назначения на пост главы МВД он смирился с противостоянием между «Нашей Украиной» в лице экс-президента Виктора Ющенко с БЮТ в лице тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Я согласился вновь (в декабре 2007 года – ред.) возглавить МВД под гарантию президента Ющенко о снятии назначенного им Генпрокурора (Александра Медведько – ред.), который откровенно обслуживал Партию регионов, и реформы силового блока и судебной системы. Моя ошибка была не в том, что я в это поверил, хотя уже через месяц президент продолжил самоубийственную войну с БЮТ и полностью отверг все эти планы. Моя самая большая ошибка была в том, что я с этим смирился…» – заявил Луценко в интервью журналу «Тиждень».

«После нескольких попыток наладить сотрудничество НУ-НС и БЮТ, я плюнул на политику и сосредоточился на работе в МВД. Лишенный парламентского большинства, я не имел шанса радикально реформировать карательно-детерминированную систему. Поэтому делал, что мог в рамках фактического законодательства», – добавил экс-министр.



По словам Юрия Луценко, ему следовало бы взять на себя ответственность и требовать примирения премьер-министра – Юлии Тимошенко и президента – Виктора Ющенко.



«Я ошибался. Я должен был, как всегда, взять на себя больше, вылезти из окопа МВД и публично требовать от президента и премьера совместных действий для реформы МВД, ГПУ и судов. Конечно, это было компетенцией председателя Верховной Рады, министра юстиции и других. Более того, вряд ли что-то из этого вышло бы в условиях непримиримой «домашней войны» демократов. Но… я должен был хоть попробовать», – подытожил Луценко.

Как сообщал Главред ранее, Юрий Луценко считает, что третий Президент (2005-2010) Виктор Ющенко участвует в выборах в Верховную Раду, чтобы оттянуть голоса избирателей у демократических сил.

Отвечая на вопрос, имеют ли право такие лидеры как Ющенко сегодня претендовать на поддержку людей и избрание в очередное раз в парламент, Луценко заявил: «Для меня очевидным является то, что статус экс-президента дает огромные возможности защищать украинские интересы. Эти возможности несоизмеримо больше полномочий одного из 450 депутатов Верховной Рады».

«Потому я рассматриваю баллотирование Ющенко в парламент как очередное участие в сценарии Партии регионов по распылению голосов демократических и патриотических сил украинской общественности», - добавил Луценко.

Фото: polittech.org

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