СМИ рассказали о шести паспортах Сацюка

{1-} Апелляционный админсуд Киева, который снял с регистрации кандидата в депутаты Верховной Рады экс-замглавы СБУ самовыдвиженца Владимира Сацюка, сделал это на основании того, что Сацюк является является гражданином России и ездит в Украину с шестью паспортами, сообщает «Сегодня».
Основанием для решения суда стало заявление от другого кандидата — Анны Федорченко, которая предъявила суду документы о том, что Сацюк в последние пять лет не жил в Украине (как нужно по закону) и вообще является гражданином другого государства.
Экс-замглавы СБУ был фигурантом дела об отравлении Виктора Ющенко. В 2009-м его допрашивала следственная комиссия парламента, и он заявил ей, что является гражданином России.
Как сообщила Федорченко суду, она сначала обратилась в ЦИК с жалобой на зампредседателя Центризбиркома Андрея Магеру, который, будучи куратором Житомирской области, зарегистрировал Сацюка. Однако ей пришел ответ от другого члена ЦИК — Валерия Шелудько, который вернул ей жалобу без рассмотрения.
В итоге суд не только снял Сацюка, но и признал противозаконными действия Магеры и Шелудько. Причем это решение передано президенту «для принятия соответствующих мер». На основании этой фразы в оппозиционных СМИ уже появилась информация, что Виктор Янукович может снять Магеру и Шелудько с должностей.
Однако источник издания Администрации Президента сказал, что это вымысел: «Никаких изменений в составе ЦИК не будет».
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фото: zhitomir.info
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