Шевченко уверен, что «Динамо» пройдет «Боруссию»

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Футболист и уже кандидат в депутаты Андрей Шевченко заявил, что он с оптимизмом ожидает противостояния киевского «Динамо» и менхенгладбахской «Боруссии» в квалификации Лиги чемпионов.



«Уже на этом этапе отбора можно говорить о том, что слабых соперников не осталось, — отметил Андрей накануне матча в Менхенгладбахе. — Тем более, если речь идет о коллективе, занявшем столь высокое место в немецкой бундеслиге. Однако я уверен, что динамовцы имеют все возможности, чтобы пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. На стороне „бело-синих“ — больший опыт еврокубковых сражений, да и в сезон киевляне уже „вкатились“, тогда как у соперника национальное первенство еще не стартовало».

Шевченко считает, что его бывшие партнеры успели соскучиться по Лиге чемпионов, передает Dynamo.kiev.ua.



«Среди подопечных Юрия Семина немало тех, кто не понаслышке знает — что значит выступать в самом престижном клубном турнире, — говорит Андрей. — Кроме того, трансферы, проведенные клубом в межсезонье, усилили состав команды. Плюс ко всему — „Динамо“ снова выступает на „Олимпийском“, где особенно в дни еврокубков царит неповторимая атмосфера. Я желаю своему родному клубу удачи и верю в его успех».

Напомним, матч "Боруссия" - "Динамо" состоится 21 августа. Начало игры в 21:45 по киевскому времени, прямая трансляция на ТРК Украина.

фото: dynamo.kiev.ua

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