Луценко рассказал, зачем его жена пошла в депутаты

{1-} Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, решение выдвинуть кандидатом в депутаты его супругу Ирину Луценко было не их инициативой, а предложением штаба «Батькивщины».

«Кандидатура Ирины Луценко была не нашей инициативой. Нам не нужен мандат ни для напоминания фамилии, ни для передачи продуктов в тюрьму. Однако, думаю, что штаб «Батькивщины» не ошибся в расчете на то, что в предвыборной кампании и в парламенте Ирина продолжит активное противодействие лжи и разбоя регионалов, которую она ведет полтора года в моем судебном процессе», - заявил Луценко в интервью журналу «Тиждень».

«Для нас же это баллотирование является ответом арЕстократам Януковича - им не удалось устранить фактор Луценко. Тем более, что жизненный опыт, образование и убеждения позволят Ирине активно бороться за главные «три дэ» в украинской политике - декоммунизации совести, декриминализацию политики и демонополизации экономики» - добавил экс-министр.

«Дайте время и вы увидите, что у Луценко общий атакующий стиль и открытость оценок», – резюмировал Луценко.

Как сообщал Главред ранее, Юрий Луценко также заявил, что он «полон оптимизма и планов на будущее».

«19 месяцев в бетонном мешке не могли не повлиять на меня. Физическое состояние, безусловно, не самое лучшее. Полгода я просил медосмотра. Потом еще полгода от меня скрывали обнаруженный диагноз. Полноценного лечения я так и не добился», - посетовал экс-министр.

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