Вина Тимошенко доказана - прокурор

{1-} Вина экс-премьера Юлии Тимошенко в совершении преступления по «газовому делу» является доказанной.

Об этом заявила представитель государственного обвинения, прокурор Оксана Дрогобыцкая, передает «ВВС-Украина».

При этом она не смогла назвать мотивов Юлии Тимошенко, в том числе корыстных.

«Личная выгода – да, была, потому что вина Юлии Тимошенко доказана», - заявила Дрогобыцкая.

В то же время, она подчеркнула, что мотивы преступления не были политическими, однако не уточнила, о чем идет речь.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 11 октября судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев вынес приговор Тимошенко - 7 лет.

Кроме того, она была лишена права занимать должности во власти на срок в 3 года. Кроме того, Тимошенко должна возместить ущерб НАК «Нафтогаз» в 1,516 млрд грн. Иск «Нафтогаза» о возмещении ущерба «подлежит удовлетрению в полном объему».

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