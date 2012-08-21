Прокурором Одесской области стал заместитель Пшонки

{1-} Генеральный прокурор Виктор Пшонка своим приказом назначил на должность прокурора Одесской области Александра Галкина.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«Одесский регион – это очень сложный регион, он требует усиления эффективности работы органов особенно на таких важных направлениях, как надзор за правоохранительными органами, следствием, требует усиления и правозащитная деятельность», – отметил генпрокурор.
Отметим, что до своего нового назначения Галкин был заместителем генерального прокурора. На должность заместителя генерального прокурора назначен Виталий Белоус.
Александр Галкин – государственный советник юстиции 3 класса, в прокуратуре – с 1986 года. Работал прокурором в регионах Украины, в частности, заместителем прокурора Винницкой области, прокурором Черновицкой, Полтавской, Одесской областей, а также прокурором Днепровской экологической прокуратуры.
Виталий Белоус в органах прокуратуры работает почти 20 лет. За это время занимал руководящие должности в региональных прокуратурах, центральном аппарате, был начальником Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры.
Напомним, 14 августа прокурор Одесской области Степан Молицкий подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.
По данным источников в Генпрокуратуре, решению одесского прокурора предшествовал визит комиссии проверяющих из ГПУ во главе с заместителем руководителя надзорного ведомства Александром Галкиным.
Комиссия нашла в работе областной прокуратуры множество нарушений.
фото: dumskaya.net
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