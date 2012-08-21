На День Независимости в Киеве парада не будет

{1-} Во время празднования Дня Независимости в разных местах Киева выступят оркестры Вооруженных сил, а проведение военного парада на этот день не планируется.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает «Интерфакс-Украина».

«По случаю празднования Дня государственного флага и 21-й годовщины независимости Украины военные музыканты оркестров ВСУ подарят киевлянам и гостям столицы праздник духовой музыки на открытых площадках города Киева», - сообщили в Минобороны.

В частности, 24 августа с 18 до 20 часов военные оркестры будут выступать в Мариинском парке, в парке имени Пушкина и парке Шевченко.

Также духовую музыку можно будет услышать в парке имени Островского 23 и 24 августа с 12 до 14 часов, в Наводницком парке – в эти же дни с 16 до 18 часов, а в парке «Нивки» – в День Независимости с 12 до 14 часов дня.

Выступления музыкантов пройдут и в Национальном выставочном центре, а также в Центральном ботаническом саду имени Гришко.

«В репуртуаре, подготовленном для выступлений – попурри из украинских национальных мелодий, аранжировки национальных эстрадных песен, военные и казачьи марши, композиции из песен времен Великой Отечественной войны и шоу-дефиле», - рассказали в Минобороны.

фото: comments.ua

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