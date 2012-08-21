Табачник похвастался, что при нем закрыли всего 300 школ

{1-} За последние два года в Украине были закрыты около 300 общеобразовательных школ.

Об этом заявил глава Минобразования Дмитрий Табачник, передает zn.ua.

«За два года работы правительства Тимошенко закрылось 650 школ, за два с половиной года работы правительства Азарова – немногим менее 300», - отметил Табачник.

По его словам, всех случаях школы закрывались с соблюдением предусмотренной законом процедуры.

В то же время Табачник отметил, что сможет сказать, сколько школ закроется в этом году, лишь после 10 сентября.

Министр объяснил, что закон позволяет объединять несколько школ в образовательный округ с базовым учебным заведением.

По его словам, это позволит оптимизировать расходы на среднее образование и сформировать учебные центры с надлежащей материально-технической базой.

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