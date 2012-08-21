В США назвали условия вторжения в Сирию

{1-} Приказ о вторжении США в Сирию будет отдан президентом Бараком Обамой в случае, если в регионе возникнет угроза применения химического или биологического оружия.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает ИТАР-ТАСС.

По словам Обамы, приказа об интервенции он пока не отдавал, однако вопрос распространения такого оружия имеет «критически важное значение», поскольку эта проблема может нести угрозу близким союзникам США в регионе, в том числе Израилю.

«Мы не можем допустить, чтобы химическое или биологическое оружие попало не в те руки», - подчеркнул американский президент.

Также Обама напомнил, что США предупреждали об этом не только президента Сирии Башара Асада, но и «других участников этих событий».

Американский президент подчеркнул, что если будут обнаружены факты передислокации или использования химического и другого оружия массового поражения, то это будет воспринято как «переход за красную черту» и после этого США начнут «действовать по-другому».

В своей речи Обама в очередной раз подтвердил, что убежден в необходимости отстранения Асада от власти.

По мнению Обамы, лишившийся легитимности глава Сирии не захотел прислушаться к призывам международного сообщества и уйти в отставку, а вместо этого «удвоил насилие» против собственного народа, и для него «вряд ли все закончится хорошо».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, активное обсуждение возможности применения сирийскими властями химического оружия началось после сообщения об изъятии с военных складов части химических вооружений.

Министр обороны Израиля Эхуд Барак в связи с этим заявил, что Израиль рассматривает возможность военной акции, если возникнет опасность попадания химического оружия в руки террористов.

фото: israelonline.ru

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