РПЦ о приговоре Pussy Riot: женщин жалко

{1-} Участницы панк-группы Pussy Riot вызывают жалость у представителей Русской православной церкви.

Об этом заявил наместник Сретенского монастыря в Москве архимандрит Тихон (Шевкунов), передает «Московкий комсомолец».

«Очень жаль этих женщин, потому что два года – это очень серьезно. И мы знаем, что у них есть дети. Они улыбаются и смеются сейчас, но понятно, что им не позавидуешь», - отметил архимандрит.

Отметим, что наместника Сретенского монастыря иногда называют «духовником российского президента».

По словам Тихона, участницы панк-группы совершили страшные для православного человека, бесчинства: в первый раз это произошло в Богоявленском соборе Москвы, и после этого их умоляли больше так не делать.

В то же время, после акции в храме Христа Спасителя они получили оценку государства в лице судебной власти – их акция была преступлением, в котором они признаны виновными по статье «хулиганство».

Архимандрит подчеркнул, что он присоединяется к заявлению Высшего церковного совета, который просил смягчить наказание участницам панк-группы.

Тихона также отметил, что состоявшийся суд приговорил не художественное объединение, а конкретных людей. Если государство не реагирует на эти провокации, оно теряет право называться государством, заявил архимандрит.

В то же время приговор он назвал «очень жестким для молодых женщин».

«Я глубоко убежден, что надо попытаться сделать все, чтобы этот приговор – не вердикт суда: «виновны», а приговор – был каким-то образом смягчен, и смягчен значительно», - заявил представитель РПЦ.

Также архимандрит назвал панк-молебен «отголоском советского времени», «акцией синеблузников», поскольку «впервые после самых страшных советских времен был осквернен храм в Москве, храм Христа Спасителя».

В то же время, Тихон отметил, что динамика политизации этой темы необычайно интересна.

«Дамы были и в Богоявленском соборе, и в храме Христа Спасителя, где не произнесли имя Путина. Такое сакральное имя для них, особо важное. Все это появилось потом, только в интернете», - заверил священник.

«Я думаю, что политизация этой истории была подхвачена и использована теми, кто стремится к разрушению. Теперь любой хулиган может, произнеся те или иные имена, назвать себя политическим, протестным деятелем. В храме звучали лишь нецензурные выражения по отношению к нашим святыням, было глумление в виде танца, но никаких политических лозунгов там не звучало», - резюмировал Тихон.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, участницы панк-группы Pussy Riot были признаны виновными в хулиганстве, совершенном на почве религиозной ненависти, и приговорены к двум годам лишения свободы.

Фото: wikimedia.org

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