Организатор покушения на Путина попросил убежища в Украине

{1-} Арестованный в Одессе по обвинению в подготовке покушения на российского президента Владимира Путина Адам Осмаев попросил убежища в Украине.
Об этом сообщили в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передаёт Интерфакс – Украина.
«По нашей информации, он обратился к украинским властям по поводу предоставления убежища», - рассказали в представительстве.
Также представители комиссариата пояснили, что заявление Осмаева о прошении убежища не рассмотрено Государственной миграционной службой Украины, международное законодательство не позволяет его экстрадицию.
Кроме того, в случае отказа в предоставлении убежища в Украине он может воспользоваться возможностью обжаловать такое решение украинских властей. И все это время, согласно международному законодательству, его нельзя экстрадировать.
Что касается второго задержанного – гражданина Казахстана Ильи Пьянзина, которого также готовятся выдать России, то у представительства пока нет информации о том, просил ли он убежища в Украине.
Напомним, Украина приостановила процедуру экстрадиции подозреваемого в организации покушения на президента России Адама Осмаева.
Ранее принять такие меры рекомендовал Европейский суд по правам человека. В ближайшее время Украина должна предоставить Европейскому суду документы по этому делу.
24 июля Служба безопасности Украины объявила о завершении расследования уголовного дела.
Ранее Главред также сообщал, что 4 февраля в Одессе в ходе специальной операции были задержаны предполагаемые преступники, находившиеся в международном розыске. Эти лица подозреваются в совершении взрыва в Одессе 4 января 2012 года. Во время взрыва погиб 26-летний гражданин РФ Руслан Мадаев и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана Пьянзин.
Генпрокуратура Украины направила уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по ст. 263 УК Украины ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), для расследования в следственный отдел УСБУ Одесской области. На месте пожара были найдены элементы самодельных взрывных устройств. Получивший при инциденте травмы Пьянзин был задержан и начал активно сотрудничать со следствием, сообщив, что лидером их группы был Осмаев (его задержали в Одессе в феврале).
27 февраля в СБУ подтвердили информацию о том, что российские и украинские спецслужбы предотвратили планы террористов, задержанных в Одессе, которые готовили покушение на премьер-министра России В.Путина после президентских выборов в РФ.
Генеральная прокуратура Украины получила запрос от Генпрокуратуры РФ о выдаче Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на В.Путина. В марте 2011 года показания подозреваемых позволили возбудить в отношении задержанных дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258-3 УК Украины ("создание террористической организации"), ст. 14, ст. 258 УК Украины ("подготовка теракта").
фото: dumskaya.net
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