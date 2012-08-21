Луганск не будет делать русский язык региональным

21 августа 2012, 17:30

{1-} Луганский городской совет не будет предоставлять региональный статус русскому языку, поскольку такое решение уже было принято депутатским корпусом предыдущего созыва.

Об этом сообщил пресс-секретарь мэра Луганска Сергея Кравченко, депутат Луганского городского совета, Александр Савенко, передаёт Gazeta.ua.

Он отметил, что в связи с принятием Закона "Об основах государственной языковой политики", ранее принятое решение соответствует всем его положениям.

"То есть и депутаты, и юристы горсовета должны отработать этот вопрос. Если будет необходимость, то внесем изменения в решение", - сказал Савенко.

Он также сообщил, что с методами реализации языкового закона городской совет определится 6 сентября на очередной сессии.

По словам председателя областного совета Валерия Голенко, подобное решение облсовета относительно статуса русского языка в области принято в 2006 году, но было отменено в судебном порядке.

"То решение суд отменил, но теперь нам не нужно принимать отдельное решение о присвоении регионального статуса русскому языку. Это и так подразумевается в новом законе. Мы на сессии определились с методами реализации закона. Акты областного совета будут приниматься на государственном языке или русском языке и официально публиковаться на этих языках, как и прописано в законе", - сказал Голенко.

По его словам, облсовет еще не производил расчеты во сколько бюджету обойдется реализация закона, однако Голенко утверждает, что сумма будет небольшой.

"У нас и так в области было двуязычие, вывески и на русском, и на украинском, какая-то документация, так что больших затрат не будет", - сказал Голенко.

Также он отметил, что областной совет дал поручение городским советам относительно увеличения часов обучения русскому языку в школах области.

"Они уже должны определиться, исходя из численности населения, носителей языка украинского и русского, какова необходимость. То есть никто уже с верху не будет указывать, что только все должно быть на украинском, все эти вопросы определяют местные советы", - сказал Голенко.

Как ранее сообщал Главред, 17 августа  на сессии депутаты Луганского областного совета приняли решение относительно мероприятий по реализации Закона Украины  "Об основах государственной языковой политики".

Депутаты определили, что основным языком работы, делопроизводства и документации областного совета является государственный язык, однако может использоваться русский язык.

Акты областного совета принимаются на государственном или русском языке и официально публикуются на этих языках в соответствии с законодательством.

фото: tsn.ua

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