Мать Оксаны Макар отказалась ходить в суд

{1-}Суд по делу Оксаны Макар во вторник, 21 августа, и несколько следующих заседаний будут проходить в закрытом режиме.

Такое решение было принято, поскольку на заседаниях будут показывать видеозаписи допросов обвиняемых, которые имеют интимный характер, сообщает ТСН. В то же время, мать погибшей девушки Татьяна Суровицкая решила не ходить в суд в то время, пока будут просматривать данное видео, рассказал адвокат Виктор Василюк.

Во вторник, 21 августа, начали просмотр видео с допросом Артема Погосяна. Следующим будет видео допроса Максима Присяжнюка, и последним – допроса Евгения Краснощека.

За закрытыми дверями также будут пересматривать и видео воспроизведения событий с участием Краснощека.

Прогнозируется, что просмотр видео допросов будет продолжаться в течение 2-3 последующих заседаний – их общий объем составляет около 8 часов.

фото: novosti-n.mk.ua

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