В Николаеве задержали четверых защитников украинского языка

{1-} 21 августа в Николаеве, во время проведения массовых мероприятий в защиту украинского языка, по подозрению в совершении правонарушения сотрудниками милиции были задержаны и доставлены центральное отделение милиции четверо жителей Николаева, 1988, 1990, 1991 и 1992 годов рождения. Задержанные парни принадлежат к группе защитников украинского языка.

Об этом сообщили в ГСО НГУ УМВД Украины в Николаевской области.

В отношении задержанных составлены административные протоколы согласно ст.173 КУоАП («Мелкое хулиганство»), передают Новости-N.

Собранные материалы вместе с видеоприложением направлены в суд Центрального района Николаева для принятия соответствующего решения в соответствии с действующим законодательством.

В ходе мероприятия участники пикета зажгли и бросили в толпу дымовые шашки.

Сотрудниками милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, дымовые шашки были погашены.

Ранее Главред сообщал, что русский язык получил статус регионального в Николаеве. Соответствующее решение принял на сессии 21 августа Николаевский городской совет.

За принятие решение проголосовали 60 депутатов, против — 4, воздержались — 4, остальные не голосовали.

21 августа возле здания Николаевского горисполкома состоялся пикет с участием представителей политических партий Украины — сторонников и противников языкового закона.

Фото: novosti-n.mk.ua

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