Импичмент президента Румынии провалился, он вернется на пост

{1-} Недействительность импичмента президенту Румынии Траяну Бесеску, которую признал конституционный суд страны, готов исполнить глава правительства Виктор Понта.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я хочу послать румынам сигнал, призывающий к стабильности: решение суда будет исполняться», - заявил премьер.

Отметим, что Понта временно исполнял обязанности президента в период процедуры импичмента главы государства.

Бесеску удалось остаться в кресле президента, после того, как последняя стадия импичмента завершилась провалом: из-за низкой явки участников несостоявшимся был признан общенациональный референдум, на который был вынесен вопрос об импичменте президенту.

По информации центральной избирательной комиссии, в ходе общенационального референдума на голосование пришли 45,92% избирателей. Для признания результатов конституционным судом явка должна составить не менее 50%.

фото: стоп-кадр «Голос России»

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