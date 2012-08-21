Русский язык стал региональным в Херсоне

{1-} Херсонский городской совет на сегодняшней сессии принял решение о предоставлении русскому языку на территории города статуса регионального. Решение принято в рамках реализации положений закона "Об основах государственной языковой политики".

За принятие данного решения проголосовали 47 из 56 присутствовавших в зале депутатов.



Мэр Херсона Владимир Сальдо сказал в выступлении, что на территории Херсонского горсовета (с подчиненными пригородами) украинский язык родным считают 56,2% населения, русский – 42,5%.



Перед сессией около 50 человек-представителей оппозиционных партий провели перед зданием горсовета двухчасовой пикет в знак несогласия с приданием русскому языку статуса регионального, передаёт ZN.ua.

Ранее Главред сообщал, что в Херсонской области может стать региональным турецкий язык. Турки, компактно проживающие в Херсонской области в сельской местности нескольких районов, могут поставить вопрос о предоставлении их языку статуса регионального. Об этом заявил председатель областного совета Виктор Пелых.

«Возможно, в сельских территориях - есть и турки у нас компактно живут, есть и татары, которые компактно живут, где больше процентов - они также примут решение. Есть закон (Закон Украины «Об основах государственной языковой политики». - Ред.), ну что нам делать? Мы законопослушные граждане. Будем выполнять», - отметил Пелых.

Напомним, 21 августа русский язык получил статус регионального в Николаеве. Соответствующее решение принял на сессии Николаевский городской совет.

За принятие решение проголосовали 60 депутатов, против — 4, воздержались — 4, остальные не голосовали.

Фото: novosti-n.mk.ua

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