Суд так и не вынес решения по кассации Тимошенко

{1-} Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам завершил рассмотрение кассационной жалобы экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по «газовому» делу.

После выступления прокурора суд удалился в совещательную комнату для принятия решения, однако судья не сообщил, когда суд огласит решение, и пообещал, что заблаговременно уведомит участников процесса об этой дате, передает РИА «Новости».

Выступая на заседании суда, прокурор Оксана Дрогобыцкая заявила, что вина Тимошенко полностью доказана и попросила оставить в силе приговор экс-премьеру.

Обвинитель в своей речи также обратила внимание, что в Печерском суде Тимошенко неоднократно называла судью Родиона Киреева «марионеткой» и «ряженным», а прокуроров – «фашистами».

«Такое поведение является неприемлемым», - заявила Дрогобицкая, попросив суд принять во внимание поведение Тимошенко при вынесении решения по кассационной жалобе.

Защита попросила суд оправдать Тимошенко.

В то же время, адвокат экс-премьера Сергей Власенко заявил, что суд не назвал даты оглашения решения, поскольку, по его словам, у судебной коллегии еще нет своего решения и служители Фемиды ждут команды «сверху».

Также он предположил, что решения суда будет объявлено в сентябре, поскольку 28 августа Европейский суд по правам человека начнет рассматривать жалобу Тимошенко.

Напомним, в октябре 2011 года Печерский суд приговорил Тимошенко к семи годам тюрьмы и обязал возместить 190 миллионов долларов ущерба за превышение полномочий при подписании газового соглашения с Россией в 2009 году.

Новости по теме:

Тимошенко в очередной раз обвинили в превышении полномочий

Олег Дубина свидетельствовал против Юлии Тимошенко

Под Высшим спецсудом собралось около 500 сторонников Тимшенко

Прокуроры раскритиковали доводы защиты Тимошенко