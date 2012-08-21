Теракт на похоронах в Ингушетии организовал Доку Умаров - следствие

{1-} Следствие установило организаторов взрыва на похоронах полицейского в Ингушетии, в результате которого погибли восемь полицейских и еще 15 человек были ранены.

Подозреваемые объявлены в федеральный розыск, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает ИТАР-ТАСС.

В совещании приняли участие руководители Следственных управлений ведомства по Чечне, Дагестану и Ингушетии, обсуждались вопросы расследования последних громких преступлений на Северном Кавказе.

«Сделаны серьезные шаги в расследовании и есть надежда, что это дело будет в ближайшее время раскрыто и все преступники будут найдены или уничтожены. Уже есть ряд фигурантов, по которым в ближайшее время будут проводиться мероприятия по задержанию», - заверил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Глава республики уточнил, что по данным следствия, к этому преступлению причастна бандгруппа Артура Гетагажева, которая действует в Малгобекском районе, и еще ряд лиц.

«Ни для кого не секрет и это не новость, что за всем этим стоит лидер бандподполья Доку Умаров», - подчеркнул Евкуров.

По его словам, с учетом важности данного дела и серьезности преступления, его материалы будут переданы для дальнейшего расследования в Следственное управление Северо-Кавказского федерального округа.

Глава Следственного комитета выразил соболезнования родным и близким погибших при подрыве смертника в Ингушетии и нападении на прихожан в дагестанской мечети, совершенных в выходные. Он заверил, что «все меры, необходимые для раскрытия этих и других преступлений, будут, безусловно, приняты».

Бастрыкин пообещал, что организаторы данных преступлений будут установлены, предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, утром в воскресенье, 19 августа, когда полицейские приехали в ингушское селение Сагопши на похороны своего погибшего товарища, к ним приблизился террорист-смертник и привел в действие самодельное взрывное устройство.

В результате погибли восемь сотрудников полиции, 15 были ранены. Преступление было совершено в праздник Ураза-Байрам, посвященный завершению священного для мусульман месяца Рамадан.

В субботу в дагестанском Хасавюрте пострадали прихожане мечети: двое неизвестных ворвались в храм после вечернего намаза и открыли огонь из пистолетов. Восемь человек были ранены.

У здания преступники оставили самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено саперами.

Фото: стоп-кадр Первого канала России

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