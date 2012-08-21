Власти Сирии назвали условия переговоров с повстанцами

{1-} Власти Сирии готовы к переговорам с оппозицией при условии, что они начнутся без предварительных условий.

Об этом заявил во вторник, 21 августа, вице-премьер Сирии по экономическим вопросам Кадри Джамиль, передает РИА «Новости».

«Необходим диалог без каких-либо предварительных условий. Выдвижение каких-либо условий перед началом диалога затрудняет его», - подчеркнул он во время визита в Москву.

Также Джамиль отметил, что народ его страны хочет прекращения кризиса, который уже больше года вызывает массовое кровопролитие и негативно отражается на сирийской экономике.

Вице-премьер подчеркнул, что будущее Сирии должно обсуждаться в ходе диалога на основе определенных принципов. Среди них отказ от любого вмешательства во внутренние дела Сирии и отказ от насилия во всех его формах.

Переговоры также не должны затрагивать вопрос о допустимости или недопустимости военного вмешательства в сирийский конфликт со стороны третьих стран.

«Если по этим вопросам мы договоримся, то сможем согласовать и все остальные», - заключил он.

В свою очередь министр по национальному примирению Али Хайдар заявил, что повстанцы должны сдать оружие государству, что послужит началу политического процесса урегулирования ситуации в Сирии.

Министр подчеркнул, что политический процесс сможет начаться только после полного прекращения насилия в Сирии и что этот процесс должен стать основой для урегулирования конфликта, который длится уже более года.

Накануне МИД Сирии заявил, что события в стране нельзя называть гражданской войной.

Напомним, конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, его жертвами стали, по данным ООН, 17 тысяч человек. Попытки начать переговоры между повстанцами и режимом Башара Асада провалились.

Страны Запада пытаются через Совбез ООН усилить давление на Дамаск, однако попытки принять соответствующую резолюцию наталкиваются на вето России и Китая.

фото: vesti.ru

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